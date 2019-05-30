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30.05.19 12:16
Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру пятницы
Так, по расчетам синоптиков, к утру пятницы в столичном регионе местами может выпасть до 11 мм осадков, или около 22% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. Вероятность такого погодного сценария синоптики оценивают от 55 до 89%.
По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве ожидается до 28, по области - до 30 градусов. Порывы ветра при грозе местами могут достигать 17 м/с.
В ночь на пятницу ожидается 15-17 градусов, сохранятся облачная погода, дожди, местами грозы и порывистый ветер местами 12-17 м/с.
Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывистый ветер, высокая вероятность пожаров) Гидрометцентр России продлил повышенный, "желтый", уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
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