Торговый центр горит в Олимпийском парке Сочи, пострадавших нет

30.05.19 12:23

© РИА Новости. Вадим Брайдов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар произошел на торговом объекте по улице 65 лет Победы в Адлерском районе Сочи (территория Олимпийского парка), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"Предварительная площадь пожара 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте создан штаб пожаротушения.

К ликвидации возгорания привлечено от МЧС России 5 единиц техники и 21 человек личного состава.