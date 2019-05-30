Челябинская область за пять лет планирует построить на селе 100 ФАПов и обеспечить их кадрами

30.05.19 12:36

© РИА Новости. Михаил Климентьев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Челябинская область откажется от политики оптимизации медицинских учреждений и начнет активное строительство фельдшерских пунктов в сельских районах, заявил глава региона Алексей Текслер в своем обращении к региональному Законодательному собранию в четверг.

"Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений! Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем. Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства новых объектов", - сказал Текслер.

По его информации, до конца текущего года будут введены 24 фельдшерско-акушерских пункта, а до конца 2024 года на селе будет построено еще 100 ФАПов.

Параллельно, отметил глав области, будет решаться проблема нехватки кадров.

"Сегодня укомплектованность врачами по области всего - 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей. Необходимо разработать областную программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей, и в ближайшие годы решить задачу укомплектованности врачами медицинских учреждений области, в первую очередь - сельских", - подчеркнул Текслер.

Кроме того, будут продолжены областные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также нехватку кадров должно компенсировать развитие дистанционной телемедицины и использование передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, отметил глава региона.

Он добавил, что будут решаться экологически проблемы, влияющие на качество жизни людей.

"В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%", - сказал Текслер.

В свою очередь главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Олег Лукин, комментируя агентству "Интерфакс-Урал" обращение, отметил, что нем затронуты все наиболее важные для людей моменты.

" Для меня знаково, что послание начато с проблем здравоохранения. Были озвучены серьезные цифры о введении ФАПов и других медицинских учреждений. Они впечатляют. Если все будет реализовано, то это очень серьезно изменит ситуацию. Важно, что есть понимание необходимости решать вопрос не только с помещениями, но и с кадрами. Я услышал, что будет программа по обеспечению жильем молодых специалистов. Сейчас это главный тормоз, который ограничивает приток молодежи в здравоохранение, особенно в сельские территории", - сказал Лукин.

Между тем председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев высказал агентству мнение, что озвученные в обращении тезисы дают надежду на улучшение жизни людей.

"Мы видим план перспективного развития Челябинской области в различных важных для человека областях: здравоохранении, образовании, культуре. Конечно, настораживают цифры нехватки медицинских работников. Все-таки 34% - очень недостаточно. Сохранение здоровья - это обязанность человека, и если в деревне нет даже фельдшера, приходится оттуда бежать. Сегодня мы услышали новые проекты, которые дают надежду на решение проблемы. Также мы четко услышали конкретные задачи, со сроками, которые ставит власть для улучшения экологической ситуации", - сказал муфтий.