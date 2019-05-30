Владимирская область направит 105 млн рублей на летний отдых многодетных и малообеспеченных семей

30.05.19 12:55

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - На организацию отдыха многодетных и малообеспеченных семей во Владимирской области в региональном бюджете в 2019 году предусмотрено 105 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Оздоровительная кампания уже стартовала и продлится до сентября текущего года. За летний период в пансионатах Краснодарского края бесплатно смогут отдохнуть 2,2 тыс. человек из многодетных и малообеспеченных семей.

Для владимирских семей будет организована досуговая программа, включающая творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам. Программа также включает оздоровительные мероприятия.

Право на получение бесплатной путевки во Владимирской области получают многодетные семьи (без учета доходов) или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно. До четырех детей - один сопровождающий родитель, более четырех детей - оба родителя. Право воспользоваться семейным отдыхом предоставляется единожды.