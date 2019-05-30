Прокуратура выяснит причины сбоя на ЕГЭ по математике в Иваново

30.05.19 12:57

© РИА Новости. Валерий Мельников

30 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ивановской области проведет проверку соблюдения законодательства в сфере образования и прав несовершеннолетних в связи со сбоем при проведении ЕГЭ по математике в среду, сообщила в четверг "Интерфаксу" старший помощник облпрокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Кручинина.

"По итогам проверки будет дана юридическая оценка ЧП и в случае необходимости приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Кручинина.

Накануне в Иваново в двух пунктах проведения ЕГЭ, расположенных в школах N8 и N22, произошел сбой - в аудиториях не были распечатаны задания, которые должны были поступить по защищенным каналам связи.

В областном департаменте образования "Интерфаксу" сообщили, что в среду в пунктах приема ЕГЭ в школах N8 и N22 произошел сбой технологической цепочки - материал не удалось раскодировать с помощью ключа раскодирования.

"Значительно позднее старта экзамена, в 13:00 и в 15:00 в нескольких аудиториях удалось распечатать задания", - пояснил сотрудник департамента.

Из 368 учащихся, которые должны были сдавать экзамен по математике в этих школах, более 250 выпускников решили выполнять задания.

"Остальным придется сдавать его в один из резервных дней - 24 июня или 1 июля, однако возможность пересдачи экзамена в эти дни будет предоставлена и тем школьникам, которые решили сдавать экзамен, но результат их не удовлетворил", - сказал сотрудник департамента.

Ранее также сообщалось, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский раскритиковал Рособрнадзор за плохую организацию ЕГЭ по математике в регионе и назвал сбой при проведении экзамена по математике в школах Иваново "недопустимой ситуацией".

В этом году Рособрнадзор России включил Ивановскую область в число "пилотных" регионов, где применили новую технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов - по сети Интернет. Однако на старте ЕГЭ не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому вовремя экзамен не начался.

Экзамен по математике в области сдавали 4 тыс. 143 ученика в 22 пунктах сдачи ЕГЭ.