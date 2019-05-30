Задержанные в КБР полицейские создали законспирированную схему получения взяток за провоз спирта

30.05.19 13:12

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 мая. Interfax-Russia.ru - Группа полицейских в Кабардино-Балкарии, о задержании которых в четверг сообщил Следственный комитет, систематически получали взятки за возможность перевозки по дорогам спиртосодержащей продукции, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ими была создана законспирированная схема систематического получения взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе Р-217 "Кавказ", территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР, а также через КПП "Малка", - сказала Волк.

По ее словам, в последующем незаконно полученные денежные средства распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками.

"Назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметила официальный представитель.

Она отметила, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республики, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня.

Сотрудниками МВД деятельность преступного сообщества пресечена, проводятся мероприятия по установлению других участников преступного сообщества.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что более десятка сотрудников полиции Кабардино-Балкарии во главе с замначальника Госавтоинспекции республики задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе.

"В отношении ряда должностных лиц МВД по республике, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений ГИБДД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в составе группы в особо крупном размере), сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников ГИБДД и отделов полиции. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

По данным следствия, в период 2017-2018 гг. полицейские в составе преступного сообщества получили взятку в размере 42 млн руб. "за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР".

"Руководство преступным сообществом осуществлял замначальника управления ГИБДД МВД по республике", - сказала Петренко.

Она отметила, что в рамках дела проведено более 30 обысков в служебных помещениях и по местам жительства фигурантов и других лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.