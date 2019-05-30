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30.05.19 13:14

"Саратовские авиалинии" могут уволить до 80% сотрудников из-за закрытия старого аэропорта Саратова

© РИА Новости. Виталий Аньков
30 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Саратовские авиалинии" уведомило центр занятости о планируемом массовом высвобождении 394 работников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Елена Григорьева.

Уведомление о сокращении части персонала поступило от АО "Саратовские авиалинии" 23 мая.

В уведомлении предприятия отмечается, что из общего числа высвобождаемых работников 242 человека (61%) - это инженерно-технические работники, 152 человека (39%) - представители рабочих специальностей. Большая часть высвобождаемых работников - жители Саратова (337 человек, или 86%).

Ожидается, что высвобождение персонала будет проходить "по прекращении полетов воздушных судов в аэропорту "Саратов Центральный".

По данным работодателя, среднесписочная численность работников АО "Саратовские авиалинии" составляет 493 человека. Таким образом, высвобождается 80% сотрудников авиапредприятия.

"По информации кадровой службы АО "Саратовские авиалинии", за два месяца до высвобождения будет организовано уведомление работников предприятия о предстоящем массовом высвобождении", - отметила Григорьева.

Она уточнила, что по состоянию на 29 мая служба занятости располагает сведениями о 15,4 тыс. вакантных мест по Саратову и Саратовскому району, из них вакансий для специалистов и служащих насчитывается 7,8 тыс., для рабочих специальностей - 7,6 тыс.

"В свою очередь, банк вакансий гражданской авиации, предоставленный Росавиацией, составляет 2,8 тыс. вакантных мест", - сказала Григорьева.

"Накануне центр занятости направил в адрес АО "СарАэро-Инвест" (компания, созданная для строительства нового аэропорта в Саратове - ИФ) письмо с предложением о сотрудничестве в части подбора работников из числа высвобождаемых граждан, а также в подготовке необходимых кадров через профессиональное обучение и повышение квалификации под гарантированное трудоустройство", - добавила она.

АО "Саратовские авиалинии" принадлежит действующий аэропорт Саратова. АО контролирует предприниматель Аркадий Евстафьев. Аэропорт Саратова был открыт в 1931 году, он находится в черте города.

Кроме того, в Саратове холдинг "Аэропорты регионов" (входит в группу "Ренова") ведет строительство нового аэропорта "Гагарин" с пропускной способностью пассажирского терминала 1 млн человек в год. Завершить стройку планируется в 2019 году. Ожидается, что новый аэропорт позволит расширить маршрутную сеть и создать в Саратове мультимодальный транспортно-логистический центр. АО "СарАэро-Инвест" учреждено "Аэропортами регионов" в июле 2013 года для строительства этого аэропортового комплекса.

Ожидается, что после открытия "Гагарина" старый аэропорт прекратит свою работу.

Ранее АО "Саратовские авиалинии" также занималось авиаперевозками. Однако с лета прошлого года компания по требованию Росавиации прекратила летную деятельность и затем распродала свой авиапарк.

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