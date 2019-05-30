ФРП предоставит 370 млн руб. двум предприятиям Татарстана

30.05.19 13:18

© РИА Новости. Михаил Фомичев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил два проекта в Татарстане, которым предполагается предоставить льготные займы, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Так, ООО "Концерн Карпов" (Менделеевск) планирует создать производство тонеров для лазерной печатающей техники мощностью более 1 тыс. единиц в год. Стоимость проекта составит 327,5 млн рублей, из которых 240,5 млн рублей могут быть предоставлены ФРП.

"Заемщик планирует организацию производства замкнутого цикла с включением в технологический процесс линии по производству сырья для тонеров и линии по производству картриджей для лазерных принтеров и МФУ. Компания предполагает с 2021 года привлекать российских производителей компонентов полимерной смолы, использующейся в качестве основного сырья при производстве тонеров, а также поставку других сырьевых ресурсов российского производства", - говорится в пресс-релизе.

Компания намерена занять до 18% российского рынка, на котором в настоящее время представлена продукция только зарубежных компаний.

ООО "ПАЛП Инвест Экспорт" (Казань) планирует увеличить мощности по выпуску туалетной бумаги и бумажных полотенец.

"Реализация проекта позволит удвоить выпуск действующего ассортимента продукции, всего в рамках проекта предприятие будет производить 7,8 млн упаковок готовой продукции в квартал", - говорится в пресс-релизе.

Компания планирует экспортировать порядка 9% продукции в страны ближнего зарубежья.

Стоимость проекта - 291,5 млн рублей, из которых 128 млн рублей, как ожидается, составят средства ФРП.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности основан в конце 2014 года по инициативе министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию.