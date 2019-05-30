Свыше 700 детей-сирот обеспечат жильем на Ставрополье

30.05.19 13:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края в текущем году закупят более 700 квартир для детей-сирот, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевого министерства имущественных отношений.

"В нынешнем году из бюджета региона выделяется 600 млн рублей на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в разных районах края", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году на покупку жилья детям-сиротам регион направил свыше 400 млн рублей. Таким образом, в 2019 году на эти цели выделяется в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

С 2015 по 2018 годы на эти цели был выделен 1 млрд 650 млн рублей, что позволило предоставить жилье для 1 тысячи 147 сирот.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что глава региона поручил министерству расширить охват программы предоставления жилья для детей-сирот. Для этого в 2020 году ее финансирование должно быть увеличено с 600 млн рублей до 1 млрд рублей, то есть более чем в 1,6 раза.

Таким образом, полностью ликвидировать очередь на получение квартир в регионе планируют к 2021 году.

Губернатор также акцентировал внимание на необходимости контроля за дальнейшей судьбой выделенного жилья.

Краевому министерству имущественных отношений поручено в течение двух лет после передачи жилья в собственность отслеживать все случаи изменения собственников помещений для исключения попыток мошенничества и защиты прав получивших жилье детей-сирот.

По этому вопросу будет налажено взаимодействие с управлением Росреестра по Ставропольскому краю, добавили в пресс-службе.