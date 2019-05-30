Доходы и расходы бюджета-2019 Оренбургской области увеличены почти на 6 млрд рублей

30.05.19 13:27

© РИА Новости. Илья Питалев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области на заседании в четверг внесли изменения в закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

В Минфине области агентству уточнили, что с учетом изменений бюджет 2019 года утвержден с доходами 94,627 млрд рублей (рост на 5 млрд 938 млн рублей), расходами - 99,336 млрд рублей (рост на 5 млрд 938 млн рублей), дефицит - 4,708 млрд рублей (не изменился). Таким образом, дефицит составит 4,7% от расходов.

Согласно материалам Заксобрания, доходы бюджета, в частности, увеличиваются за счет роста налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета.

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на заседании Заксобрания сообщил, что дополнительные средства помогут в решении вопросов местного значения. На капитальный ремонт и ремонт автодорог будет выделено 652 млн рублей. Порядка 400 млн рублей в виде дотации планируется направить на закупку 110 единиц коммунальной техники, 120 млн рублей - на строительство трех котельных, 150 млн рублей - на обустройство контейнерных площадок для вывозка ТКО.

По словам главы региона, на приобретение оборудования для онкологического диспансера в Орске будет направлено 927 млн рублей.

Как сообщалось, с учетом принятых в марте изменений бюджет Оренбургской области на 2019 год был утвержден с доходами 88,689 млрд рублей, расходами - 93,397 млрд рублей, дефицитом - 4,708 млрд рублей, или 5% от расходов.