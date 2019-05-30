Власти Екатеринбурга предложили провести опрос о месте для храма по аналогии с выборами

30.05.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 мая. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности начальника правового департамента администрации Екатеринбурга Александр Громут считает, что для выбора места строительства храма в городе с юридической точки зрения допустимым будет провести опрос по аналогии с выборами.

В городе до сих пор нет единого мнения о том, каким способом узнать мнение горожан о месте постройки храма - путем опроса или референдума.

В частности, Громут, слова которого приведены на официальном сайте администрации Екатеринбурга, подкрепляет свое мнение положениями Устава города.

"Опрос проводится по месту жительства, в данном случае - по аналогии с процедурой выборов или референдума - будут определены участки для голосования по месту жительства", - отмечает и.о. главы правового департамента мэрии.

Он также указывает на то, что во время процедуры жители Екатеринбурга должны предъявить паспорт и поставить подпись в опросном листе.

Это, по его словам, "исключает возможность двойного голосования или подвоз на участки сторонников тех или иных групп и обеспечивает объективность подсчета голосов участников опроса".

Итоги опроса утверждают депутаты думы Екатеринбурга, что делает решение горожан обязательным к исполнению. Если же вариант, за который выскажутся жители, не может быть принят думой, то в течение 10 дней парламентарии обязаны дать избирателям мотивированное пояснение.

В настоящее время в Екатеринбурге формируется рабочая группа, которая представит депутатам гордумы формат сбора мнений горожан по выбору места для храма. В состав рабочей группы войдут представители гордумы, Русской православной церкви, администрации города, городской общественной палаты, горизбиркома, "Союза архитекторов России", представители сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга".

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.