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30.05.19 13:45
Российско-японское учение "SAREX" пройдёт в июне в акватории залива Петра Великого
"Договорились укреплять связи в военно-морской области. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение "SAREX" пройдёт в июне в акватории залива Петра Великого", - сказал Шойгу по итогам переговоров между министрами иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2".
"Важное значение придаём запланированному на октябрь-ноябрь визиту в Японию главнокомандующего ВМФ России", - сказал Шойгу.
Министр сообщил, что стороны условились поддерживать активный делегационный обмен специалистами военно-образовательных и научных учреждений, а всего планируют провести в 2019 году более 30 совместных мероприятий по военной линии.
"Приветствуем решение японской стороны направить Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии на 12-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве", - добавил он.
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