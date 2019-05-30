30.05.19 13:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 мая. Interfax-Russia.ru - Россия и Япония проведут совместные военно-морские учения на Дальнем Востоке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Договорились укреплять связи в военно-морской области. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение "SAREX" пройдёт в июне в акватории залива Петра Великого", - сказал Шойгу по итогам переговоров между министрами иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2".

"Важное значение придаём запланированному на октябрь-ноябрь визиту в Японию главнокомандующего ВМФ России", - сказал Шойгу.

Министр сообщил, что стороны условились поддерживать активный делегационный обмен специалистами военно-образовательных и научных учреждений, а всего планируют провести в 2019 году более 30 совместных мероприятий по военной линии.

"Приветствуем решение японской стороны направить Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии на 12-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве", - добавил он.