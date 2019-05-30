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30.05.19 13:55

Правительство РФ ввело балльную систему локализации в автопроме для доступа к господдержке

© РИА Новости. Анар Мовсумов
30 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ ввело балльную систему оценки локализации в автопроме для доступа к господдержке, соответствующее постановление от 25 мая 2019 года N661 опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением уточняются и дополняются требования, предъявляемые к продукции автомобилестроения", - говорится в материалах к документу.

Как отмечается в справке, постановление было внесено Минпромторгом РФ. При этом разработчики напоминают, что постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 года N719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" "были установлены в том числе требования к промышленной продукции в целях отнесения её к продукции, произведённой на территории России". Подписанное постановление вносит изменения в постановление N719.

"В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, лёгких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка, которой должны в совокупности соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции, обязательства по выполнению которых предусмотрены специальным инвестиционным контрактом", - говорится в материалах.

При этом совокупная балльная оценка будет определяться исходя из уровня, "соответствующего, в балльном исчислении, операциям штамповки, сварки, окраски, локализации двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач, систем управления и лакокрасочных материалов". "Совокупное количество баллов за выполнение на территории России операций для каждой единицы продукции автомобилестроения будет начисляться в виде суммы баллов за фактическое выполнение перечисленных операций и баллов за наличие в специальном инвестиционном контракте обязательств инвестора или его смежников", - указывают разработчики.

Подчёркивается, что цель принятых решений - "повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств, дифференцировать предоставление господдержки на основе балльной системы оценки степени локализации автомобилестроительных заводов".

Новым постановлением регламентируется локализация без преувеличения всех узлов и механизмов автомобилей и устанавливается объём баллов за их выполнение.

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