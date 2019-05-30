Напавшего на редакцию газеты в Ставрополе направили на психиатрическую экспертизу

30.05.19 13:57

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 мая. Interfax-Russia.ru - Подозреваемый в нападении на журналистов ставропольской газеты "Родина" помещен в психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"По ходатайству следственного отдела Следственного управления СКР по Ставропольскому краю 72-летний мужчина, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина", помещен в психиатрический стационар. Такое решение обусловлено необходимостью проведения подозреваемому стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале мая 72-летний мужчина принес в редакцию коммунистической газеты "Родины" свою статью о Сталине и просил опубликовать ее. Получив отказ, он решил убить главного редактора Николая Бондаренко и его подчиненных. 27 мая он пронес в редакцию нож, спрятав его в стопке газет, и сумел ранить им главного редактора и еще трех сотрудников издания.

Бондаренко был госпитализирован и прооперирован, медики говорят, что его жизнь вне опасности. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ, он арестован на 2 месяца.