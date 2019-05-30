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30.05.19 13:57
Напавшего на редакцию газеты в Ставрополе направили на психиатрическую экспертизу
"По ходатайству следственного отдела Следственного управления СКР по Ставропольскому краю 72-летний мужчина, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина", помещен в психиатрический стационар. Такое решение обусловлено необходимостью проведения подозреваемому стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в начале мая 72-летний мужчина принес в редакцию коммунистической газеты "Родины" свою статью о Сталине и просил опубликовать ее. Получив отказ, он решил убить главного редактора Николая Бондаренко и его подчиненных. 27 мая он пронес в редакцию нож, спрятав его в стопке газет, и сумел ранить им главного редактора и еще трех сотрудников издания.
Бондаренко был госпитализирован и прооперирован, медики говорят, что его жизнь вне опасности. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ, он арестован на 2 месяца.
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