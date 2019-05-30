Казань претендует на звание молодежной столицы Европы

30.05.19 14:17

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 мая. Interfax-Russia.ru - Казань вышла во второй тур конкурса молодежных столиц Европы, сообщил журналистам председатель совета по делам молодежи СНГ, председатель ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России" Григорий Петушков.

"Успешно пройдя первый этап, Казань подала заявку на участие в этом конкурсе во втором этапе. Именно Казань представляет в этот раз все страны содружеств", - сказал Петушков в Казани.

По его словам, конкурс очень важный в части демонстрации Европе качества работы конкретного европейского города с молодежью. Это касается как правовых аспектов, так и непосредственного участия молодежи и их организаций в управлении городом.

"Казань один из лидеров в России в этом направлении. Я уверен, что поддержка наших коллег (участников совместного заседания молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (ММПА СНГ) и совета по делам молодежи государств-участников СНГ - ИФ) даст толчок к тому, чтобы Казань выиграла конкурс и взяла этот статус", - добавил Петушков.

Среди соперников Казани - ряд европейских городов, в том числе Словении и Венгрии.

"Казань по всем параметрам должна победить, если не вмешается политика", - подчеркнул Петушков.

"Победа позволит привлечь сюда большое количество молодежных проектов из Европы, показать Россию в лице Казани с самой лучшей стороны. Здесь можно будет провести целый ряд событий для министров по делам молодежи всей Европы и крупных европейских организаций", - заключил он.

Уверенность в победе Казани на очередном конкурсе выразила и координатор ММПА СНГ, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Лебедева.

"Казань как кандидат на те или иные мероприятия всегда побеждает. Здесь хорошие традиции сложились. Казань - город победителей, почему и сейчас не замахнуться на такой статус, как европейская молодежная столица, на проведение спортивных игр СНГ в 2020 году. Я думаю, не стоит останавливаться на достигнутом", - сказала она.

30-31 мая в Казани пройдет выездная сессия ММПА СНГ. В рамках деловой программы состоится совместное заседание ММПА СНГ и Совета по делам молодежи государств-участников СНГ. Для участия в столицу Татарстана прибыли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и России. С приветствием к ним обратился председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.