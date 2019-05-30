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30.05.19 14:17

Теплый июнь без погодных аномалий ожидается в Петербурге и Ленобласти

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 мая. Interfax-Russia.ru - Теплую, малооблачную погоду с кратковременными ливнями и грозами прогнозируют синоптики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первой половине июня; затем немного похолодает, придут осадки и влажность.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, температурный фон в первой половине месяца прогнозируется немного повышенным относительно климатической нормы, во второй половине месяца - ниже климатической нормы.

Так, среднемесячная температура воздуха в городе и области ожидается в пределах климатической нормы, аномалия не превысит 1 градуса, месячная сумма осадков составит 110-150% от нормы. В Ленинградской области в отдельные районах осадки составят 180% от нормы.

В первой половине месяца в Петербурге преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от 17 до 22 градусов, в отдельные дни прогрев может достигать 23-28 градусов. В ночные часы будет преимущественно плюс 9-14 градусов, в отдельные ночи может похолодать до плюс 5-8 градусов.

Во второй половине месяца в городе днем ожидается плюс 14-19 градусов, в отдельные дни - плюс 20-25 градусов, ночью - плюс 9-14 градусов.

В Ленинградской области в первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять от плюс 17 до 22 градусов, в отдельные дни потеплеет до плюс 24-29 градусов, ночами будет в районе плюс 7-12 градусов, в отдельные ночи похолодает до плюс 1-6 градусов.

Во второй половине месяца днем по области ожидается плюс 13-18 градусов, в отдельные дни - плюс 20-25 градусов, ночью - плюс 9-14, в отдельные ночи - плюс 3-8 градусов.

Средняя многолетняя температура июня для Петербурга составляет плюс 15,6 градуса, дневная - плюс 20,1, ночная - плюс 11,4. Норма для месячной суммы осадков - 58 мм.

Средняя многолетняя температура для Ленинградской области составляет плюс 13,7-15,6 градусов. Норма для месячной суммы осадков - от 45 до 75 мм.

По многолетним данным, в Петербурге в июне абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен 2 июня 1930 года и составил 0,1 градуса. Самая высокая температура - плюс 34,6 градуса была зарегистрирована 15 июня 1998 года.

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