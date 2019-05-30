Систему страхования вкладов предлагается распространить на специальные счета ТСЖ

30.05.19 14:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 мая. Interfax-Russia.ru - Законопроект о распространении системы страхования вкладов на специальные счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) внесен в Госдуму, документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы документа - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по ЖКХ Галиной Хованской и руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"В настоящее время федеральный законодатель минимизировал инфляционные риски, разрешив собственникам помещений в многоквартирных домах размещать средства фондов капитального ремонта на специальных депозитах, а также существенно ограничил круг банков, в которых могут открываться специальные счета. Однако эти законодательные меры не исключают риск утраты соответствующих средств в случае изъятия лицензии, банкротства или ликвидации банков, в которых открываются специальные счета", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предлагается распространить систему страхования вкладов на специальные счета, размещаемые товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, региональными операторами, управляющими организациями в банках.

Размер страхового возмещения при этом предлагается установить на уровне действующего на данный момент порога в размере 1 млн 400 тыс. рублей.