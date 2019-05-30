Тульская область компенсирует многодетным семьям непредоставление бесплатной земли

30.05.19 14:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Тульской области региональной думой в четверг принят закон о выплате компенсаций многодетным семьям при невозможности получения в собственность бесплатно земельных участков, сообщила пресс-служба облддумы.

"Этот закон, в частности, устанавливает, что с 1 января 2020 года взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетные семьи с их согласия смогут получать единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным облдумы, в настоящее время не менее 18% из 5,4 тыс. многодетных граждан, которые пока не обеспечены земельными участками, могут изъявить желание получить вместо него выплату. Исходя из этого количества, потребуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 194 млн рублей.

Порядок предоставления выплаты будет устанавливаться правительством области.

В июле 2011 года депутаты Тульской областной думы приняли закон "О регулировании отдельных земельных отношений в Тульской области", устанавливающий правоотношения при предоставлении на территории региона земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. Размер участков для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства составляет до 0,15 гектара.