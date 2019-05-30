Археологи планируют летом исследовать древнее захоронение на Ямале, где была найдена имитация могилы

30.05.19 14:46

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Археологи намерены в июне-июле исследовать древний могильник Нюрымпосллор, расположенный между Салехардом и поселком Зеленый Яр в Ямало-Ненецком автономном округе, где может находиться более 20 захоронений, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.

"В ходе предварительного осмотра в прошлом году было зафиксировано 26 могильных впадин, в том числе взрослые и детские захоронения. Был найден кенотаф (имитация могилы - ИФ). Интересно выяснить, это был единичный случай или нет", - отметил Гусев.

По его словам, если окажется, что все захоронения пустые, то Нюрымпосллор можно будет назвать первым могильным кенотафом на Ямале. В другом случае, если удастся найти погребения, ученые смогут провести антропологический и генетический анализ мумий.

Сотрудник Научного центра изучения Арктики добавил, что полноценные работы теперь возможны благодаря тому, что могильник поставлен под охрану.

На сайте правительства Ямала опубликован приказ службы госохраны объектов культурного наследия ЯНАО об утверждении границ территории объекта археологического наследия "Могильник Нюрымпосллор".