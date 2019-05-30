Путин: РФ должна обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта

30.05.19 15:18

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 мая. Interfax-Russia.ru - Искусственный интеллект - ключевое направление технологического развития будущего всего мира, Россия должна обеспечить суверенитет в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже говорил, и хочу еще раз повторить: если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - сказал Путин в четверг на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

Не случайно, заметил президент, многие развитые страны уже приняли планы действий по развитию таких технологий. "И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Это важнейшие условия состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и, в конце концов, обороноспособности государства", - отметил президент.

Он подчеркнул, что речь идет не только об алгоритмах отдельных специальных задач, необходимы универсальные решения, которые дают максимальный эффект в любой отрасли.

"Для решения столь амбициозного проекта в сфере технологий искусственного интеллекта у нас объективно есть хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные преимущества", - заявил Путин.

"Это действительно одно из ключевых направлений технологического развития, которое будет определять будущее всего мира. Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, так называемых "больших данных", - сказал Путин.

Это, по его словам, дает колоссальные преимущества в качестве и результативности. "Такие разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и производительность труда, эффективность управления, образования, здравоохранения, повседневную жизнь людей", - сказал президент.

"Борьба за технологическое лидерство, прежде всего, в сфере искусственного интеллекта уже стала полем глобальной конкуренции", - добавил Путин.

По мнению российского лидера, в борьбе за технологии основополагающую роль играют кадры. В связи с этим Путин предложил ускорить процедуру предоставления гражданства и права на работу для приезжающих в РФ из-за рубежа специалистов в области высоких технологий и, в частности, искусственного интеллекта.

"Важно продолжить разработку эффективных механизмов материального стимулирования, создавать удобные условия работы как для наших программистов, инженеров и ученых, так и для ведущих специалистов, работающих за рубежом, среди которых, как мы знаем, немало и наших соотечественников, которые с удовольствием возвращаются в РФ и работают вместе со своими коллегами в России", - сказал президент РФ.

"Конечно, при необходимости следует быстро и без проволочек решать вопросы о предоставлении гражданства, разрешения на работу, решать другие формальности", - добавил глава государства.

Путин предложил также существенно увеличить финансирование разработок по теме искусственного интеллекта. "Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок", - указал глава государства.

"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Эта работа может идти в рамках международных математических центров", - сказал президент, напомнив, что в следующем году такие кластеры будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Говоря о проблеме кадрового потенциала, Путин подчеркнул, что России "необходимо сохранять свои таланты, привлекать лучших специалистов со всего мира".

"Сегодня у нас достаточно много людей работает в этой сфере, но гораздо меньше, чем в странах, которые пытаются обеспечить себе лидерство. Для обеспечения такого лидерства нужно развивать программы по подготовке по теме искусственного интеллекта в вузах и колледжах, в том числе в регионах", - сказал Путин.

"Необходимо создать принципиально новые, фундаментальные заделы, математические методы, принципы работы искусственного интеллекта, в том числе по аналогии с человеческим мозгом", - сказал президент.

Вице-премьер РФ Максим Акимов в свою очередь предложил выделить дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, которая была разработана Сбербанком, в отдельный федеральный проект, который потребует вложение до 90 млрд руб. в течение 6 лет.

"Думаем, что операционализировать, конкретизировать то, о чем говорил Герман Оскарович, в конкретном плане мы можем довольно быстро в рамках федерального проекта", - сообщил вице-премьер на совещании по развитию искусственного интеллекта в четверг.

По словам Акимова, общее финансирование проекта в горизонте ближайших шести лет может составить до 90 млрд руб.

"Просил бы вашего поручения Минфину, Минэкономразвития, правительству заняться этим вопросом", - обратился вице-премьер к президенту РФ Владимиру Путину.