Принят закон о льготах по НДФЛ для ряда социальных выплат

30.05.19 15:11

© РИА Новости. Антон Денисов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает ряд социальных выплат от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно принятому закону не подлежат обложению НДФЛ компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг (включая услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами). Не будут облагаться НДФЛ доходы в денежной или натуральной формах, полученные в соответствии с законодательными актами РФ, актами президента и правительства РФ, законами или иными актами органов государственной власти в связи с рождением ребенка.

Проезд работников и членов их семей, проживающих на Крайнем Севере, к местам отдыха также будет освобожден от НДФЛ.

Не облагаются налогом выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

С 1 января до 31 декабря 2022 года будут освобождены от НДФЛ доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающие 1 млн рублей.

Закон устанавливает, что доходы в виде компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха также подлежат освобождению от НДФЛ.

Внесены поправки в правила установления социального налогового вычета по НДФЛ при покупке лекарств по рецептам. Сейчас вычет предоставляется, если врачом выписан рецепт и лекарства включены в перечень, утвержденный правительством РФ. Предлагается распространить вычет на все лекарственные средства, назначаемые лечащим врачом и приобретаемые налогоплательщиком за счет собственных средств.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.