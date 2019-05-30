Москва вскоре объявит конкурс на установку 200 тыс. видеокамер по распознаванию лиц

30.05.19 15:13

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Москве в этом году будет объявлен конкурс по созданию разветвленной системы видеокамер, способных распознавать лица, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по проблемам создания искусственного интеллекта.

"В этом году, буквально в скором времени, мы объявим конкурс по созданию масштабной системы по распознаванию. Эту работу мы проведем вместе с министерством внутренних дел", - сказал Собянин в четверг.

По его словам, в Москве предполагается установить порядка 200 тыс. видеокамер.

"(Эта работа) охватит более 200 тыс. камер в Москве, и это будет одна из крупнейших систем в мире, которая будет соперничать с китайскими системами", - подчеркнул московский мэр.

Собянин напомнил, что эксперимент по распознаванию лиц с помощью видеокамер был проведен во время Чемпионата мира по футболу. "По видеораспознаванию мы проэкспериментировали во время Чемпионата мира, сейчас проводим эксперимент по распознаванию лиц в метрополитене, (используются) подъездные камеры. Мы выявили десятки преступников, которые находились в розыске", - отметил градоначальник.