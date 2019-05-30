Пострадавшие в инциденте с батутом дети находятся в тяжелом состоянии

30.05.19 15:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Пять детей пострадали в происшествии с перевернувшимся в Улан-Удэ батутом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

"Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один - в отделении травматологии. Семьям будет выплачена компенсация в зависимости от того, какие у детей есть повреждения и какое лечение им необходимы", - цитирует пресс-служба слова главы республики Алексея Цыденова.

В связи с инцидентом он поручил проверить в регионе все парки отдыха с аттракционами, а также систему оповещения в случае резкого ухудшения погоды.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии сообщает, что следователи обнаружили фрагменты удерживающих батут веревок лишь на трех из шести опорах.

Ранее сообщалось, что ветер опрокинул батут в Улан-Удэ, пострадали четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).