Нижегородские парламентарии предложили ввести в России звание "Город военно-трудовой славы"

30.05.19 15:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли решение выйти в Госдуму РФ с проектом федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город военно-трудовой славы".

Пресс-служба парламента региона сообщает, что инициатива связана с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ был внесен на рассмотрение депутатам по предложению жителей области.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, наряду с военнослужащими, участвовавшими в боевых сражениях в годы войны, не менее весомый вклад в победу над фашистской Германией внесли города, население которых обеспечивало фронт необходимым количеством вооружения, боеприпасов и продовольствия.

Парламентарии отмечают, что, в частности, предприятия города Горького (так тогда назывался Нижний Новгород - ИФ) одними из первых получали оборонные заказы на изготовление танков, пушек, самоходно-артиллерийских установок, грузовых автомобилей, авиационных моторов, армейских радиостанций, реактивных установок и минометов.

"Согласно законопроекту, в городе, удостоенном звания "Город военно-трудовой славы", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, а также проводятся специальные публичные мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

По словам разработчиков, помимо Нижнего Новгорода, почетное звание заслуживает ряд городов России: Астрахань, Ижевск, Тамбов, Рязань и другие.