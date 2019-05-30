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30.05.19 15:22

Ростовский областной суд оставил под арестом вице-губернатора Сидаша

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
30 мая. Interfax-Russia.ru - Ростовский областной суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда об аресте заместителя губернатора региона по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша.

"В апелляционной жалобе отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения", - огласил решение судья.

Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения - с содержания под стражей на домашний арест. "Домашний арест не позволит скрыться и оказать негативное воздействие на ход следствия", - сказал адвокат в суде. Свою позицию он аргументировал тем, что у Сидаша имеется серьезное заболевание.

Сам чиновник заявил, что не признает выдвинутое против него обвинение.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Сергея Сидаша до 19 июля по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Он арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона.

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