Ленобласть направит почти 11 млрд рублей на поддержку семей до 2024 года

30.05.19 15:24

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области до 2024 года в рамках нацпроекта "Демография" на поддержку семей будет направлено 10,7 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд - средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе заседания правительства области в четверг при обсуждении плана реализации мероприятий в рамках нацпроекта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил социальному и финансовому блокам ускорить внесение изменений в законодательство, касающихся введения дифференциации выплат на рождение детей.

"Выплата на рождение первого ребенка составит 30 тыс. рублей, 40 тыс. - на второго, 50 тыс. рублей - на третьего и последующих", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона поручил предусмотреть освобождение многодетных семей от налоговых выплат на участки до 12 соток и сокращение ипотечных платежей.

"У нас младенческая смертность низкая не только на общероссийском уровне, но и на уровне европейских стран. Теперь же необходимо предпринимать все меры, чтобы поддержать людей, которые хотят иметь детей, всеми способами популяризовать институт семьи и помогать этим семьям финансово", - сказал Дрозденко.

По данным пресс-службы, планируется, что к финалу реализации нацпроекта в Ленинградской области смертность старшего трудоспособного возраста снизится с 38,1 на тыс. человек в 2017 году до 36,1 тыс. в 2024 году, рождаемость вырастет на 5%, а также значительно увеличится число ленинградцев, ведущих здоровый образ жизни.