Пензенская областная станции скорой помощи, где прошла забастовка, работает в штатном режиме

30.05.19 15:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 мая. Interfax-Russia.ru - Персонал Пензенской областной станции скорой помощи, где прошла "итальянская забастовка", будет решать наболевшие проблемы вместе с руководством регионального Минздрава, сообщается на сайте этого ведомства в четверг.

"Станция скорой медицинской помощи работает в штатном режиме", - отмечает министерство.

Накануне врио министра здравоохранения области Оксана Чижова встретилась с представителями трудового коллектива станции, "по итогам переговоров достигнуты договоренности о двустороннем взаимодействии и стабилизации ситуации", говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь будет изучен экономический блок проблем, связанный с формированием заработной платы, а также - технический блок, связанный с функционированием автопарка станции.

Кроме того, принято решение о создании согласительной комиссии, в которую помимо представителей трудового коллектива войдут и специалисты профсоюза работников здравоохранения РФ.

Как сообщалось со ссылкой на представителя бастующих Павла Кузнецова, 27 мая 138 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи начали "итальянскую" забастовку.

Участники акции выступили с открытым заявлением к властям, в котором, в частности, потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад, чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив прибытия медиков к больному.

В свою очередь, губернатор Иван Белозерцев распорядился создать рабочую группу для урегулирования ситуации на станции.

Итальянская забастовка - форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, не отступая от них и не выходя за их пределы.