Двое сотрудников СКР задержаны по подозрению в коррупции

30.05.19 15:38

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Следственном комитете (СК) подтвердили задержание двух сотрудников транспортного управления ведомства по подозрению в коррупции.

"В ходе планомерной работы по пресечению коррупции, в том числе в собственных рядах, совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что на основании имеющихся материалов столичным главком СК возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты республики Крым, руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СК России) и подчиненного ему следователя.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в пресс-релизе.

Ранее о задержании двух сотрудников транспортного управления СК сообщил "Интерфаксу" информированный источник.