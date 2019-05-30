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30.05.19 15:38
Двое сотрудников СКР задержаны по подозрению в коррупции
"В ходе планомерной работы по пресечению коррупции, в том числе в собственных рядах, совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области выявлен факт получения взятки сотрудниками одного из следственных отделов и адвокатом", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В нем отмечается, что на основании имеющихся материалов столичным главком СК возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты республики Крым, руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СК России) и подчиненного ему следователя.
"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в пресс-релизе.
Ранее о задержании двух сотрудников транспортного управления СК сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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