Глава Югры предложила создать в регионе туристические авиарейсы выходного дня

30.05.19 15:43

Фото группы правительства ХМАО "Вконтакте"

30 мая. Interfax-Russia.ru - Туристические рейсы выходного дня могут быть созданы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках новой схемы авиаперевозок региона, заявила губернатор Югры Наталья Комарова в четверг в ходе прямой линии с населением.

"Нам важно в проект сети внутрирегиональных перевозок включить маршруты выходного дня, чтобы можно было за приемлемую цену путешествовать, в том числе авиатранспортом. Мне кажется, это будет удобно, особенно, если детские группы будут (путешествовать - ИФ)", - сказала Комарова.

Также рейсы выходного дня могут быть использованы для перевозки детей на спортивные соревнования, проходящие в округе.

Комарова напомнила, что в регионе с 1 апреля действует новая схема авиаперевозок, разработанная властями округа совместно с авиакомпанией Utair.

В частности, запущен ряд межмуниципальных стыковочных рейсов с пересадкой в аэропортах трех крупных городов - Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Также из аэропортов этих городов открыты межрегиональные рейсы в Самару, Уфу, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Пермь и другие города.

Как отметила губернатор, несмотря на то, что Югра располагает самым большим количеством аэропортов среди других российских регионов, у жителей небольших городов ранее не было возможности добраться авиатранспортом до любого населенного пункта округа и России.