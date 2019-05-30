Более 270 проектов реализуют в Тверской области в этом году по программе поддержки местных инициатив

30.05.19 15:46

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 мая. Interfax-Russia.ru - На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение выделить муниципалитетам 132,7 млн рублей на реализацию проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В 2019 году на эти средства будет реализовано 277 проектов ППМИ. Субсидии из областного бюджета по программе предоставляются муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения: это ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, объектов культуры, благоустройство дворов, повышение пожарной безопасности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, одно из новых направлений программы в этом году - приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территорий.

"Планируется приобретение малой коммунальной техники, это небольшие машины, которые удобны для эксплуатации в районных центрах. Хотелось бы, чтобы с помощью программы поддержки местных инициатив повышался уровень чистоты и порядка в городах Тверской области", - процитировали в пресс-службе слова губернатора.

С 2013 по 2018 годы на территории Верхневолжья было реализовано более 1 тыс. проектов программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма привлеченных внебюджетных средств - свыше 153 млн рублей.