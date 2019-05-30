Аэрофлот 2 июня запускает рейс Краснодар-Симферополь

30.05.19 15:55

© РИА Новости. Александр Полегенько

30 мая. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" со 2 июня открывает межрегиональные рейсы по маршруту Краснодар-Симферополь-Краснодар, сообщает компания.

На линии будут эксплуатироваться лайнеры Boeing-737. Ежедневные полеты между Краснодаром и Симферополем будут выполняться по 1 октября 2019 года.

Рейсы компании по данному маршруту входят в программу авиаперевозок, субсидируемых государством. Стоимость билета эконом-класса составит 2,5 тыс. рублей в одну сторону.

Расстояние между Краснодаром и Симферополем - менее 400 км (по прямой).

"Аэрофлот" традиционно принимает участие в госпрограмме субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, отмечает компания. Ранее в программу также были включены рейсы между Симферополем и Сочи.

"Новые рейсы напрямую соединят крупные города юга России, минуя Москву. Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит "Аэрофлоту" выполнить задачу, поставленную правительством Российской Федерации: повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время полеты из Краснодара в Симферополь выполняют авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind),"Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Red Wings и Smartavia (новый бренд "Нордавиа"). Кроме того, между этими городами ежедневно курсируют автобусы

В летнем расписании 2019 года "Аэрофлот" выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов охватывает 54 страны.