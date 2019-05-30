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30.05.19 16:29
Россельхознадзор вернет в Египет 36 т зараженных персиков и апельсинов
Партия цитрусовых прибыла в порт Новороссийск морским транспортом. При проведении фитосанитарного контроля в апельсинах был выявлен карантинный для РФ объект - средиземноморская плодовая муха.
Кроме того, инспекторы ведомства запретили ввоз из Египта 12 тонн персиков, зараженных западным (калифорнийским) цветочным трипсом.
Наличие вредителей во фруктах подтверждено заключениями новороссийского филиала ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".
В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений, ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен. Груз будет возвращен отправителю.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.
Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.
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