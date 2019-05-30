Отказ США от услуг РФ по запуску спутников не ударит по отрасли, считают в Роскосмосе

30.05.19 16:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли, заявил "Интерфаксу" в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"На самом деле это им (Соединенным Штатам - ИФ) больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется", - сказал Крикалев.

Ранее в четверг Пентагон внес Россию в список государств, чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Запрет начнет действовать с 2023 года.