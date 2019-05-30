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30.05.19 17:27
Константинополь неспособен разрешить сложную ситуацию вокруг православия на Украине - РПЦ
"Нам известно о том, что архиепископ Хризостом (предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II - ИФ) прилагает определённые усилия с целью разрешения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха в очередной раз разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара", - сказал в четверг журналистам глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"РПЦ неоднократно подчёркивала стремление и необходимость всеправославного решения по данному вопросу, поскольку в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить", - добавил Легойда.
"Думаю, что в какой-то мере можно рассматривать его действия (Хризостома - ИФ) в русле предложения РПЦ (...) Он последовательно ведет переговоры с представителями разных поместных церквей, говоря о необходимости решения проблемы", - добавил Легойда.
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