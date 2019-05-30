Фонд защиты прав дольщиков собрал около 22 млрд рублей

30.05.19 17:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 мая. Interfax-Russia.ru - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства аккумулировал на своих счетах около 22 млрд рублей, сообщил в четверг заместитель гендиректора Фонда Алексей Ниденс.

"С декабря прошлого года по всем договорам долевого участия идут отчисления в Фонд - это 1,2%. Таких отчислений сгенерировано в Фонд порядка 22 млрд рублей", - сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он отметил, что накопленные объемы проблемных объектов в России в настоящее время значительно превышают полученные отчисления в Фонд дольщиков.

Ниденс добавил, что механизмом фонда защиты прав дольщиков в настоящее время защищено более 500 тыс. квартир.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед полным отказом от долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию.