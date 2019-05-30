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30.05.19 17:53
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 22 млрд рублей
"С декабря прошлого года по всем договорам долевого участия идут отчисления в Фонд - это 1,2%. Таких отчислений сгенерировано в Фонд порядка 22 млрд рублей", - сказал Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме.
Он отметил, что накопленные объемы проблемных объектов в России в настоящее время значительно превышают полученные отчисления в Фонд дольщиков.
Ниденс добавил, что механизмом фонда защиты прав дольщиков в настоящее время защищено более 500 тыс. квартир.
Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.
В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед полным отказом от долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию.
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