Три поселка в Хабаровском крае подтоплены из-за дождевого паводка

31.05.19 06:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 мая. Interfax-Russia.ru - В зоне подтопления из-за подъема уровня воды реке Урми в Хабаровском районе оказались поселки Кукан, Догордон и Наумовка, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по региону в пятницу.

"Из-за резкого повышения воды в поселке Кукан были подтоплены 2 жилых дома и 43 приусадебных участка. В поселке Догордон вода зашла на 4 приусадебных участка, а в Наумовке - на 12 приусадебных участков. Отселение людей не проводилось, всего в этих частных подворьях проживает 118 человек",-сказано в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, при разливе реки был подтоплен участок межпоселковой автомобильной дороги сообщением Кукан - Догордон (34 км), где проезд возможен только для техники высокой проходимости.

В настоящее время наблюдается спад уровней воды. На помощь местным жителям в Хабаровский район 30 мая прибыла оперативная группа ГУ МЧС и аэромобильная группировка сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели имеют с собой необходимое снаряжение и оборудование.

По прибытию аэромобильная группировка была распределена по населенным пунктам, оказавшимся в зоне подтопления. С помощью беспилотного летательного аппарата проводится мониторинг паводковой обстановки на территории населенных пунктов.

Постановлением администрации Куканского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 52 человека и 14 единиц техники.