Все граждане КНР, пострадавшие в ДТП в Уссурийске, выписаны из больницы

31.05.19 06:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 мая. Interfax-Russia.ru - Гражданин Китая и россиянин-водитель автобуса, пострадавшие во вторник в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в приморском Уссурийске, из стационара переведены на амбулаторное лечение, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в краевом департаменте здравоохранения.

"Оба пациента выписаны из больницы, им оказана вся необходимая помощь. Они переведены на амбулаторное лечение. Гражданин КНР выехал на родину", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, из больницы выписаны все пострадавшие.

В пресс-службе администрации края агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что тела двух погибших в аварии граждан Китая пока не отправлены на родину.

"Оформляются документы, вопросы по отправке тел согласовываются с родственниками погибших, они решают, будут ли тела погибших кремированы здесь", - пояснили в пресс-службе.