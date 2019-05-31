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31.05.19 06:37

Путеводитель по Хабаровскому краю будет издан для японских туристов

© РИА Новости. Виталий Аньков
31 мая. Interfax-Russia.ru - Для жителей Японии, отправляющихся в путешествие по Хабаровскому краю, будет издан специальный путеводитель, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Идею обсудили участники прошедшего в Хабаровске семинара лектора из Страны восходящего солнца Игучи Томохиро. Подготовка материалов о наиболее привлекательных для японских туристов объектах региона уже началась.

По информации комитета по туризму краевого министерства культуры, в издание, предположительно, войдет информация о национальном селе Сикачи-Алян и петроглифах, которые находятся там. Также будут включены интересные факты об Амурском утесе, музеях имени Гродекова и Дальневосточном художественном, о площадях, памятниках архитектуры и храмах Хабаровска.

"Жители Японии часто выбирают для своих путешествий российский Дальний Восток. Для их удобства издан путеводитель, включающий информацию о городах Дальнего Востока России и Сибири, куда вошел и Хабаровск. Редактор токийского издательства Ass co., ltd Накамура Масато предложил выпустить аналогичное издание со сведениями о Хабаровске и Хабаровском крае. Сейчас мы готовим информацию о наиболее интересных для жителей этой страны туристических объектах. Планируется, что путеводитель будет распространяться в туристических агентствах Японии ", - сообщила заместитель председателя комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края Виктория Хан, слова которой приводятся в сообщении.

По данным комитета, в 2018 году Хабаровский край посетили более 4 тыс. жителей Японии. Часто гости из Страны восходящего солнца предпочитают обзорные экскурсии по Хабаровску, гастрономические туры и мастер-классы, а также их интересует быт и культура малочисленных народов Севера.

В Хабаровском крае разработано свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности. В направлении этнографического туризма пользуются популярностью туры выходного дня с посещением "Стойбища Сородичей" в селе Сикачи-Алян, этнографические маршруты в места традиционного бытования коренных малочисленных народов.

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