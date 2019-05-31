Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ

31.05.19 06:44

© РИА Новости. Николай Никитин

31 мая. Interfax-Russai.ru - Строители трансграничного моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) завершили в пятницу стыковку частей, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе правительства Амурской области.

Строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. Возведение объекта осуществляется по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года.

Сооружение будет двухполосным, его длина составляет 1080 м. Каждая из сторон построила ровно половину - по 540 м. Всего же общая протяженность мостового перехода - 20,2 км, в том числе 13,4 км подъездных путей на территории России и 6,7 км дороги в Китае. Ещё 278 метров составляет мост через протоку Каникурганскую.

После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.