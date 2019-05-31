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31.05.19 06:44
Завершена стыковка автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Строительство моста стартовало 18 декабря 2016 года. Возведение объекта осуществляется по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года.
Сооружение будет двухполосным, его длина составляет 1080 м. Каждая из сторон построила ровно половину - по 540 м. Всего же общая протяженность мостового перехода - 20,2 км, в том числе 13,4 км подъездных путей на территории России и 6,7 км дороги в Китае. Ещё 278 метров составляет мост через протоку Каникурганскую.
После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.
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