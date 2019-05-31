Шесть пострадавших от лесных пожаров в Забайкалье выписаны из больниц

31.05.19 06:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 мая. Interfax-Russia.ru - Два человека из числа пострадавших во время апрельских пожаров в Забайкальском крае остаются на лечении в ожоговом отделении горбольницы Читы, один из них в реанимации, сообщает пресс-служба краевого Минздрава в пятницу.

Всего в больницы 20 апреля из Агинского, Борзинского, Ононского районов были доставлены восемь человек, из них шестерых выписали.

"Сегодня в ожоговом отделении первой городской больницы остаются на лечении два человека. Состояние одного стабильно тяжелое: пациент находится в реанимации, второй переведен в общую палату, его состояние средней степени тяжести. Шесть человек выписаны, все довольны качеством лечения", - говорится в сообщении.

Мужчина, получивший 50% ожогов и травм дыхательных путей, был несколько раз прооперирован. У него серьезно пострадали конечности, лицо, планируется еще ряд операция.

У второго пациента ожоги составили более 35%, он также перенес ряд операций.