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31.05.19 06:49
Шесть пострадавших от лесных пожаров в Забайкалье выписаны из больниц
Всего в больницы 20 апреля из Агинского, Борзинского, Ононского районов были доставлены восемь человек, из них шестерых выписали.
"Сегодня в ожоговом отделении первой городской больницы остаются на лечении два человека. Состояние одного стабильно тяжелое: пациент находится в реанимации, второй переведен в общую палату, его состояние средней степени тяжести. Шесть человек выписаны, все довольны качеством лечения", - говорится в сообщении.
Мужчина, получивший 50% ожогов и травм дыхательных путей, был несколько раз прооперирован. У него серьезно пострадали конечности, лицо, планируется еще ряд операция.
У второго пациента ожоги составили более 35%, он также перенес ряд операций.
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