Водитель перевернувшегося в Приморье автобуса с китайскими туристами помещен под домашний арест

31.05.19 06:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 мая. Interfax-Russia.ru - Суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест водителя автобуса с китайскими туристами, который во вторник попал в ДТП в приморском Уссурийске, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УВМД Приморья.

"По ходатайству следователя отдела полиции суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что ранее водитель задерживался в порядке статьи 91 УПК РФ.