Библейскую графику Сальвадора Дали привезли в Крым

31.05.19 08:27

Фото с сайта Симферопольского художественного музея

30 мая. Interfax-Russia.ru - Графические работы известного испанского художника-сюрреалиста XX века Сальвадора Дали на темы из Ветхого и Нового заветов представлены в Симферопольском художественном музее.

В экспозиции - более сотни подлинных литографий. Это работы из частного итальянского собрания.

Выставка открылась на днях и продлится до 22 сентября, передает корреспондент "Интерфакса".

"В 1963 году Сальвадор Дали получил предложение от Джузеппе Альбаретто (Dr.Giuseppe Albaretto) проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra) и с большим энтузиазмом принялся за его воплощение. Такой проект предполагал детальное и глубокое изучение текстов священного писания, духовное проникновение не только в сюжетную линию повествования, но и скрытый смысл и истину слов в великой книги. Выбор библейских тем для этого проекта был сделан самим Дали", - говорится в аннотации к выставке.

Так в 1963-1964 годах появились 105 работ. Они выполнены в смешанной технике, сочетающей карандаш, акварель, гуашь, тушь, пастель. В 1964-1967 годах переведены в литографии.

Выставка приурочена к году Испании в России.