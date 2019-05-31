Лавров: интенсификация переговоров РФ и Японии не означает сближения позиций по мирному договору

31.05.19 09:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Интенсификация переговорного процесса с Японией по мирному договору не означает сближения позиций, между Москвой и Токио остается немало проблем в этом вопросе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Резко интенсифицировались контакты между министрами иностранных дел (РФ и Японии), между нашими заместителями, которые отвечают за эти вопросы, и мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой японского МИД Таро Коно в Токио.

При этом Лавров подчеркнул: "Безусловно, интенсификация переговорного процесса не означает автоматически того, что мы сближаем позиции. Пока проблем еще немало".

Он добавил, что российская и японская стороны договорились не комментировать подробно ход переговоров.

В этом же контексте, добавил Лавров, российская сторона попросила японских коллег "не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме".

Вместе с тем Москва вновь предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а в качестве первого шага - режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы сегодня напомнили давнее российское предложение перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, будем рассчитывать, что диалог продолжится", - сказал Лавров.

Он отметил, что эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды.

Также глава российского МИД сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20.

"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована "на полях" саммита группы "двадцати" в Осаке 29 июня", - заявил Лавров на пресс-конференции в Токио.

Глава МИД Японии Таро Коно в свою очередь заявил, что в преддверии переговоров Путин и Абэ стороны проведут заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

"Совместная хозяйственная деятельность на четырех островах: с учётом результатов заседания рабочей группы, проведенной на прошлой неделе, и подтвердили ход и развитие работы, направленной на осуществление проектов в скором времени, а также обсудили, как дальше это продвигать", - сказал Коно на совместном заявлении по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня", - добавил министр.

Он также отметил, что страны провели "очень откровенный обмен мнениями" по вопросу мирного договора, содержание переговоров договорились не раскрывать.

При этом глава МИД Японии заверил, что плотные контакты Москвы и Токио являются движущей силой на пути к заключению мирного договора, японская сторона рассчитывает их продолжить.

"Тесные контакты между министрами иностранных дел двух наших стран являются большой движущей силой на пути к заключению мирного договора. И пользуясь данной движущей силой, как представитель внешнеполитического ведомства, я хочу впредь энергично и неуклонно проводить переговоры", - сказал японский министр по итогам переговоров с Лавровым в Токио.

После этого Коно на русском языке сказал "спасибо" и передал слово российскому коллеге.