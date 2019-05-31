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31.05.19 09:09

Порядка 45,5 тыс. га прибайкальской тайги обработают от шелкопряда летом

© РИА Новости. Александр Кондратюк
31 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство лесного комплекса Иркутской области приступило к обработке от сибирского шелкопряда тайги в Прибайкалье, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Согласно результатам осенней инвентаризации лесов 2018 года, площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе составляет 70 тыс. 165,4 га. Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредителя требуется провести на площади 45 тыс. 498,8 га", - говорится в сообщении

Как ранее сообщалось, летом 2018 года от сибирского шелкопряда было обработано 20,8 тыс. га в Черемховском и Заларинском районах. Еще около 100 га на острове Ольхон озера Байкал, где нельзя применять химикаты, было очищено вручную. Таким образом, в 2019 году площадь обработки увеличится более чем в два раза.

По данным Минлеса региона, этим летом с помощью авиации будет обработано 42 тыс. 790,5 га в четырех районах региона - в Заларинском (21 тыс. 528,6 га), Зиминском (11 тыс. 232,5 га), Черемховском (5 тыс. 813,1 га) и Нижнеудинском (4 тыс. 216,3 га).

"С самолета Ан-2 распыляется препарат "Клонрин, КЭ", который воздействует только на шелкопряда, и абсолютно безопасен для животных и для человека", - отмечается в сообщении.

Еще 2 тыс. 708,3 га в Качугском лесничестве будет обработано наземным образом - вручную опрыскано биопрепаратом "Лепидоцид, СК-М".

"Первой территорией, которая подверглась обработке от вредителя, стал Черемховский район. Сейчас там обработано более 1 тыс. га", - уточняется в пресс-релизе.

Сибирский шелкопряд перелетает на новые места обитания раз в два года. 2018 год был нелетным для шелкопряда. Очаги вредителей наносят непоправимый вред лесным насаждениям, объеденные гусеницами деревья в большинстве случаев погибают. Оставшиеся в живых, но ослабленные растения становятся целью других вредителей.

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