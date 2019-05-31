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31.05.19 09:25
Российские бомбардировщики провели показательные наземные удары на полигоне в Крыму
"Экипажи самолётов бомбардировочной авиации, принимающие участие во всеармейском этапе конкурса "Авиадартс-2019", нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что организованные на полигоне мишени позволили максимально приблизить обстановку к боевой.
"Различные типы мишеней имитировали колонны военной техники, завод по изготовлению взрывных устройств, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками. Экипажи на самолетах Су-34 и Су-24М авиационных частей ВКС выполнили практические бомбометания, пуски неуправляемых авиационных ракет, стрельбу из пушечного вооружения", - сказали в ЮВО.
Всего летчики применили более 50 бомб, произвели около 200 пусков неуправляемых ракет, а также, более 500 выстрелов из 30-мм пушки.
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