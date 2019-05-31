Южно-Сахалинский горсуд оставил косаток и белух в "китовой тюрьме" в Приморье

31.05.19 12:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 мая. Interfax-Russia.ru - Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала суда.

"Удовлетворить частично", - сказала судья Наталья Перченко.

Решение суда не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.

Как пояснила агентству адвокат зоозащитников Наталия Лисицына, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

"Причины этого решения мы узнаем 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы", - отметила она.

Зоозащитники намерены обжаловать это решение суда.

"Будем обжаловать в части решения по Росприроднадзору. Право изъятия и выпуска животных в китовой тюрьме принадлежат этому ведомству, а суд не принял никаких действий", - сообщила журналистам юрист региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталья Лисицына.

Она также отметила, что зоозащитники удовлетворены решением суда о признании незаконными приказов Росрыболовства, что "даст основания другим госорганам изъять животных и выпустить их на свободу".

В свою очередь представители отловщиков заявили журналистам, что безвозмездное изъятие косаток и белух невозможно, "так как компании получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на выловленных животных".

Как сообщалось, Южно-Сахалинский городской суд на прошлой неделе начал рассматривать иск региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", которая оспаривает решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о безвозмездном изъятии животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае и выпуске их в среду обитания.

В качестве ответчиков по иску выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, а также заинтересованные лица - компании-отловщики косаток и белух ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий", а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время ведется подготовка выпуску китов.