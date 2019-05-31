"Сухой закон" объявят в Тюмени на предстоящие летние праздники

31.05.19 09:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 мая. Interfax-Russia.ru - В магазинах Тюмени 1, 12 и 29 июня, а также 27 июля не будут продавать спиртное, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу в городском департаменте потребительского рынка.

"Сухой закон" вводится в связи с празднованием 1 июня Международного дня защиты детей, 12 июня - Дня России, 29 июня - Дня молодежи и 27 июля - Дня города", - сказал сотрудник департамента.

По его словам, в эти дни запрещена продажа любой алкогольной продукции.

При этом собеседник агентства отметил, что действие "сухого закона" не распространяется на заведения общественного питания.

"Но выносить спиртное из кафе, баров, ресторанов запрещено", - подчеркнул сотрудник ведомства.