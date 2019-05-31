Более 60 новых детсадов и школ появится в столице за три года

31.05.19 09:35

© РИА Новости. Евгения Новоженина

31 мая. Interfax-Russia.ru - С начала этого года в Москве введены в строй 11 детских садов и школ, до конца 2021 года в городе построят еще 62 объекта образования, сообщил в интервью "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Только в этом году в городе планируется построить 17 новых детских садов и девять школ. Из них на сегодня семь детских садов и четыре школы уже введены в эксплуатацию. В будущем году двери для юных москвичей будут открыты еще в девяти детских садах и 16 школах. В 2021 году в Москве планируется построить семь новых детских садиков и 15 школ", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что социальные объекты в Москве строятся не только за счет средств городского бюджета, но и силами инвесторов.

"Сегодня фактически около 40% всех социальных объектов, а это и садики, и школы, и поликлиники, и объекты культуры и спорта, возводится в Москве именно на их деньги. Если говорить о садиках и школах, то здесь доля инвесторских строек составляет порядка 30%", - добавил глава стройкомплекса.

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