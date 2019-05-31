Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
  
Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
   
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31.05.19 09:49

Прах двух погибших в Приморье китайских туристов планируют 2 июня отправить в КНР

© РИА Новости. Евгения Новоженина
31 мая. Interfax-Russia.ru - Тела двух китайских туристов, погибших в Приморье при опрокидывании автобуса, по решению родственников будут кремированы и в ближайшие дни отправлены на родину.

"Обе семьи приняли решение о кремировании тел погибших. Уже в это воскресенье родственники планируют вернуться домой", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщалось, во вторник на дороге Хабаровск-Владивосток возле города Уссурийск перевернулся автобус с китайскими туристами, двое из них - мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения - погибли. По данным краевого УМВД, после аварии 19 человек обратились за медицинской помощью. Гражданам КНР была оказана вся необходимая помощь. Генконсульство КНР во Владивостоке выразило благодарность властям Приморья за помощь китайским туристам после ДТП.

Почти все туристы вернулись на родину.

Полиция возбудила по факту дорожной аварии уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УКРФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель по ходатайству следствия помещен под домашний арест.

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