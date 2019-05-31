Большинство россиян одобряет деятельность Путина на посту президента РФ

31.05.19 09:57

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

31 мая. Interfax-Russia.ru - Две трети граждан России (66%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (32%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным центра, максимальное одобрение деятельности президента (81%) за период с 2000 года по настоящее время было зафиксировано в мае 2017 года, минимальное (64%) - в январе и феврале 2019 года.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 33% респондентов, недовольны 65%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют - 56%.

Деятельность Госдумы, согласно исследованию, положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно - 59%.

49% участников опроса считают, что страна движется в правильном направлении, тогда как 40% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведён 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1616 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.